Ringin Efeleri başarıya doymuyor

İstanbul, Amasya ve Bilecik’te yapılan boks şampiyonlarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alan Aydınlı sporcular, başarılarını Fillikçioğlu ile paylaştı

İstanbul, Amasya ve Bilecik'te yapılan boks şampiyonalarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden Aydınlı sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile paylaştı. Bilecik'te yapılan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Aydın'ı 62 kiloda temsil eden Emir Samed Topçu, rakiplerini tek tek mağlup ederek Türkiye 1.'si oldu. İstanbul'da yapılan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 48 kiloda Buse Sağlan Türkiye 2.'si, 54 kiloda Dudu Dönmez Türkiye 3.'sü, Amasya'da yapılan Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda Fatma Kadıköylü Türkiye 3.'sü ve 51 kiloda Hülya Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.



ÖDÜLLER FİLLİKÇİOĞLU'NDAN



Başarılı sporcuları yetiştiren Milli Takımlar Boks Antrenörü Yavuz Kılıç ve Boks İl Temsilcisi Levent Dankı ile sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Fillikçioğlu, "Başta sporcularımızı yetiştiren ve bu seviyelere getiren Yavuz Kılıç hocamıza ve şampiyon sporcularımıza bizlere bu gururu yaşattıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyerek, Türkiye Şampiyonu olan sporcuları ödüllendirdi.

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