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Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

26.09.2019, 18:40 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,21:20

3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi ile Özel İdarespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelede uzatma dakikalarında da gol çıkmadı. Penaltı vuruşlarında ise kazanan taraf Bayburt Özel İdarespor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarından sporseverlerin canlı takip etme imkanı bulduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor ile Bayburt Özel İdarespor karşılaştı. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hakan Ülker düdük çaldı.

90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Seri penaltı atışlarının kullandığı mücadelede gülen taraf Baybur Özel İdarespor oldu ve bir üst tura çıktı.

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