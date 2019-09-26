Akhisarspor tur peşinde

TFF 1. Lig'de Hatay'ı yenerek 2. sıraya yükselen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bayburt İl Özel İdarespor'u konuk ediyor.
TFF 1. Lig'de Hatay'ı yenerek 2. sıraya yükselen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bayburt İl Özel İdarespor'u konuk ediyor. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 18.30'da oynanacak maçın hakemi Muğla Bölgesi'nden Hakan Ülker. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-1 yenip Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, geçen sezon da final oynama başarısını göstermişti. Karagümrük, Kayseri, Kasımpaşa ve Ümraniye'yi elemeyi başaran Akigolar, finalde Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu.
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