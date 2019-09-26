A.Ordu'da Okan sevinci

Kırmızı-lacivertli ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Okan Derici’nin iyileşip takımla birlikte çalışmalara başlaması Altınordulu kurmaylara moral oldu

Pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da orta saha Okan Derici'nin iyileşmesi yüzleri güldürdü. 18 Ağustos'ta Bolu'da oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Okan, iç yan bağlarındaki esneme ve zedelenme nedeniyle Fatih Karagümrük, Akhisarspor (D), Eskişehirspor ve Osmanlıspor (D) maçlarında forma giyemedi. Hafta başında takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor randevusunda şans verilmesi halinde görev alabileceği belirtildi. Altınordu'da üç genç futbolcu dün Ziraat Türkiye Kupası'nda sergiledikleri performansla alkış topladı. Kırmızılacivertlilerde, kaleci Ali Emre, sağ bek Onur Taha ve orta saha oyuncusu Muzaffer performanslarıyla beğeni topladı. Altyapı karşılaşmalarını takip edip takımın lig maçlarına gelmeyen, Tire'de oynanan müsabakayı ise tribünden izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, özellikle sağ bek Onur'u ayakta alkışladı.