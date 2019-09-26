Denizlispor kupada devam

Süper Lig'e çok iyi başlayan Denizlispor, kupada 3. turda Hacettepe'yi Estupinan (2), Ali (kk) ve Recep'in goleriyle kazandı, tur atlakayı başardı

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda TFF İkinci Lig ekibi Hacettepe'yi deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti, tur atladı. 5. dakikada Yağız'ın şutunu kaleci Tolgahan çıkardı. 8'de Denizlispor golü buldu. Bu dakikada Burak'ın defansın arkasına gönderdiği topu Estupinan kontrol edip plaseledi: 0-1. 22'de yine defansın arkasına sarkan Estupinan'ın şutu dışarı gitti. 25'te İbrahim'in şutu direkten döndü.



İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU



50'de Denizli atağında Sedat'ın pasına Recep harika vurdu, fark ikiye çıktı: 0-2. 72'de yine Sedat'ın asistinde bu kez Estupinan kaleci Burak'ı avladı: 0-3. 76'da Serdarcan'ın şutu yan direkten geldi. 78'de Mbamba'nın pasında Sacko hızlı geldi, ortasında Ali Eren'in ters vuruşu filelere gitti: 0-4. Karşılaşmada başka gol olmadı Denizlispor, 4-0 kazanıp bir üst tura yükseldi.