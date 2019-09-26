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kupada devam

Denizlispor kupada devam
Giriş Tarihi: 26.9.2019

'e çok iyi başlayan , kupada 3. turda Hacettepe'yi Estupinan (2), Ali (kk) ve Recep'in goleriyle kazandı, tur atlakayı başardı

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda TFF İkinci Lig ekibi Hacettepe'yi deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti, tur atladı. 5. dakikada Yağız'ın şutunu kaleci Tolgahan çıkardı. 8'de Denizlispor golü buldu. Bu dakikada Burak'ın defansın arkasına gönderdiği topu Estupinan kontrol edip plaseledi: 0-1. 22'de yine defansın arkasına sarkan Estupinan'ın şutu dışarı gitti. 25'te İbrahim'in şutu direkten döndü.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

50'de Denizli atağında Sedat'ın pasına Recep harika vurdu, fark ikiye çıktı: 0-2. 72'de yine Sedat'ın asistinde bu kez Estupinan kaleci Burak'ı avladı: 0-3. 76'da Serdarcan'ın şutu yan direkten geldi. 78'de Mbamba'nın pasında Sacko hızlı geldi, ortasında Ali Eren'in ters vuruşu filelere gitti: 0-4. Karşılaşmada başka gol olmadı Denizlispor, 4-0 kazanıp bir üst tura yükseldi.

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