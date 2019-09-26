Denizlispor'da kupa sevinci

Süper Lig'de 5 haftada topladığı 8 puanla üst sıralara adını yazdıran Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Hacettepe'yi Ankara'da Estupinan (2), Recep ve Ali Eren'in kendi kalesine attığı gollerle yenip 4'üncü tura yükselen Ege ekibinde teknik direktör Yücel İldiz, "İstediğimiz skoru elde ettik, oldukça mutluyuz. Kupaya güzel bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. Ligde şans veremediğimiz oyuncularımızı kupada oynattık. Zemin kötü olmasına rağmen kazanmak güzel" diye konuştu.

İki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Yoğun bir tempoda hem maçlara çıkıyor hem de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hacettepe galibiyeti bize moral oldu. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Cumartesi günü evimizde kesinlikle 3 puanı almalıyız" yorumu yaptı. DHA