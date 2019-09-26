Fener'in ilacı Aslan!

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen müthiş maç öncesinde Fenerbahçe, rakibine rakamlarda son dönemde müthiş bir üstünlük kurdu. Derbilerde G.Saray, ezeli rakibini 9 maçtır hiç yenemedi. Telekom’da hasret 4 maçtır sürüyor

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen müthiş maç öncesinde Fenerbahçe, rakibine rakamlarda son dönemde müthiş bir üstünlük kurdu. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarılacivertliler 3 kez sahadan galip ayrıldı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç 2-2 bitti.



KADIKÖY'DE 20 YILLIK HASRET



Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı. Kadıköy'de rakibiyle 6 beraberlik 14 mağlubiyet alan Cim- Bom hiç kazanamadı. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 390 maçın 147'sinde kazanan taraf Fenerbahçe olurken 122'sinde Galatasaray gülen ekipti. 121 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI FALCAO



TT Stadı'ndaki dev maçta tüm gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak. Kolombiyalı süper yıldız, Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Radamel Falcao, futbol kariyerinde birçok büyük mücadelede görev yaptı. Kolombiyalı yıldız Fransa ve İspanya'da çıktığı 30 büyük karşılaşmada tam 17 gol attı. Son 10 yıla damga vuran bir golcü olan yıldız santrfor, atmosferi büyük sınavları bir başka oynuyor. Yıldız futbolcu, Monaco ve Atletico Madrid formalarıyla ligde, kupada ve Avrupa'da bir çok dev maça çıktı.



ÇOK DENEYİMLİ



Fransız ekibi Monaco'da oynarken Nice'e karşı ter döken Falcao, Paris Saint Germain, Lyon ve Marsilya önünde de oynadı. 23 maçta ağlara 12 gol bıraktı. Yıldız futbolcu Atletico'da Real Madrid derbisinin heyecanını yaşarken, Barcelona önüne çıktı.



TERİM'DEN YANAL'A FARK



Galatasaray ile Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Fatih Terim ile Ersun Yanal, 12. kez birbirlerine rakip olacak. Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 10'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. İki teknik adamın rekabetinde Terim, tüm maçlara G.Saray'ın başında çıkarken, Yanal ise Denizlispor, G.Birliği, Eskişehir ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Bu maçlarda Fatih Terim'in Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik 1 yenilgi aldı. Yanal'ın tek galibiyeti 17 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.



VEDAT MURİÇ'İN AKLI G.SARAY'DA



Başta Manchaster United, Tottenhem, Atletico Madrid ve Napoli gibi dev kulüplerin peşinde olduğu son olarak da Juventus'un kendisini takip etmeye başladığı öğrenilen Vedat Muriç, hakkındaki tüm spekülatif haberlere kulaklarını tıkadı. Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muriç'in hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe ve derbi maçta. Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi. Yıldız oyuncu, "Ne tür spekülasyon yapılırsa yapılsın beni etkilemez.



EFSANE OLACAK



Uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Ben buranın efsanesi olmak istiyorum. Derbi galibiyeti benim için en büyük hediye olacak" dedi. Fenerbahçe'de derbide gözler Kruse - Vedat Muriç ikilisinde olacak. Kanarya'nın topladığı 10 puanda en büyük katkıyı bu iki futbolcu verdi.



BELHANDA 11'DE BAŞLIYOR TOLGA VE JAİLSON KADRODA



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ideal kadrosunu belirlemeye çalışıyor. Terim sakatlığını atlatan Belhanda ile birlikte Falcao, Feghouli, Mariano ve Lemina da sarı lacivertli takıma karşı ilk 11'de olacak. Japon Yuto Nagatomo'ya da sol bekte şans verecek olan Terim, Malatya'da ilk 11 oynayan Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener'i derbide yedek bırakacak. Belhanda'nın dönüşü ile birlikte kulübeye geçmesi beklenen isim ise Jean Michael Seri olacak.



TOLGA VE JAİLSON KADRODA



Fenerbahçe'de sakatlık ve maç eksiği bulunan oyuncuların yerine farklı pozisyondaki isimlerin oynayacağı düşünülüyor. Orta sahadan Tolga Ciğerci sol kanatta, orta saha olan Jailson stoperde, orta saha olan Ozan sağ bekte ve sağ kanat oyuncusu olan Dirar sol kanatta görev alacak. Hasan Ali'nin derbiye yetişmesi için uğraşılsa da, Antalya maçından sonraki milli arada tam olarak iyileşeceği dile getirildi. Yanal, iyileşen H.Ali, Isla ve Moses'i riske etmeyecek.