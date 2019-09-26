KSK’de Tolungüç devri

Tekrar yeşil-kırmızılı çatı altında olduğu için mutlu olduğunu belirten Tolungüç, “Bu renklere gönül veren herkesle aynı coşku ve heyecanı hissediyorum” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Mesut Toros ile yolların ayrılmasından sonra yeşilkırmızılı yönetim deneyimli teknik adam Soner Tolungüç ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapan Soner Tolungüç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Başkan Turgay Büyükkarcı'nın katıldığı törende imza atan Soner Tolungüç dün takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.



TARİFSİZ MUTLULUK



Karşıyaka'da 1996-97 sezonunda futbolcu, 2015-16'da 9 maç, 2016- 17 sezonunda da 18 karşılaşmada teknik adam olarak sahaya çıkan 54 yaşındaki teknik direktör Soner Tolungüç tekrar yeşil-kırmızılı kulüpte görev aldığı için gurur duyduğunu belirtti. Tolungüç, "Karşıyaka ile farklı bir bağım var. Bu anlatılması zor bir sevgi. Bu armaya, camiaya, kulübe ve taraftara büyük sevgi ve saygı duyuyorum. Bu renklere gönül verenlerle aynı heyecan ve sevgiyi hissediyorum. İnanın içimdeki sevgi ve heyecan tribündeki insanlarla aynı. Bu çatı altındaki herkesle elimizden geleni yapmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



DÖNDÜ



Karşıyaka'da uzun yıllar kaptanlık ve teknik direktörlük görevi yapan Atilla Güneş'in de kulübe geri döndü. Yeşil-kırmızılı kulübün mevcut kadrosunda yer alan oyuncuların hepsini yakından tanıyan Atilla Güneş'in sportif direktör olarak göreve başladı. Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra kendisine gelen teknik direktörlük ve sportif direktörlük tekliflerini geri çeviren Atilla Güneş'in yeşil-kırmızılılarla anlaştı. Güneş, takımla dün ilk antrenmanına çıktı.