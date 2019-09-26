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Kupa sahibini buluyor

Kupa sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Geçen sezon 'ni şampiyon tamamlayan ile 'nı müzesine götüren , bugün maçında karşılaşacak

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, bugün Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşacak. Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak Emin Moğulkoç'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

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Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

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