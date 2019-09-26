Menemen’e kupa morali

Spor Toto 1. Lig’de 4 haftadır galip gelemeyen Ekol Göz Menemen, 43 dakika 10 kişi oynayan Kırşehir’i uzatmada Ali Özgün’ün attığı golle yenerek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u ağırlayan Ekol Göz Menemenspor uzatmada attığı golle rakibini 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçın 4. dakikasında Serhat'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Selmani'de kaldı. 44'de Menemenspor gole çok yaklaştı. Ercan'ın orta şut karışımı şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 49. dakikasında ceza yayı üzerinde gole giden Galip'i düşüren Kırşehir Bld'li Murat, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Atışı kullananTaşkın meşin yuvarlağı kaleci Bekir'in sağından filelerle buluşturdu: 1-0.



8 DAKİKADA 2 GOL



Kırşehir 82'de Mert'in golüyle sarsıldı: 1-1. Son bölümde rakip alanda daha etkili olan Ekol Göz Menemen golü uzatmalarda buldu. 90+2'de Tayfun'un pasında Ali Özgün skoru 2-1 yapıp ekibine tur getiren golü attı: 2-1.



CENK LALECİ İLK MAÇINA ÇIKTI



Ekol Göz Menemnespor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasından sonra yönetim yeni teknik adam arayışına girmedi. Kurmaylar, uzun yıllar sarı-lacivertli formayı futbolcu olarak giyen ve son yıllarda teknik heyetlerin içinde yer alan Cenk Laleci'ye takımı emanet etti. Sezona sportif direktör olarak başlayan Laleci dün ilk kez Kırşehir Belediyespor ile oynanan maçta teknik direktör olarak sahadaki yerini aldı. Karşılaşmayı Ekol Göz Menemnespor Onursal Başkanı Tahir Şahin protokol tribününden izledi. İç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamak isteyen Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın da maçı takip edenler arasındaki yerini aldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ