Önce durdur sonra vur

Göztepe ligde ilk beş haftada 10 puan toplayıp ligin en çok gol atan ekiplerinden biri olan Gazişehir'in yıldızlarına gol izni vermeyecek Göz-Göz, ligin en çok gol yiyen Antep'li rakibini Jerome ile vuracak

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor galibiyeti ile müthiş bir zafere imza atan Göztepe, Gazişehir'i imha planını hazırladı. Pazartesi günü deplasmanda Antep ekibi ile zorlu bir sınava çıkacak olan Göz-Göz'ün genç teknik adamı Tamer Tuna, rakibini durdurup, ardından kontrataklarla avlayacak. Ligde 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve yenilgi alarak 10 puan toplayan ve attığı 10 gole karşılık, kalesinde 10 gol gören Gazişehir'e sürpriz hazırlayan Tuna, savunma anlayışıyla sahaya çıkacak.



TEK HEDEF 3 PUAN



Rakibin öne çıkan gol silahları Twumasi (3) ve Kayode (2)'yi Alpaslan ve Titi ile durduracak olan genç çalıştırıcı, orta alandaki yıldızlarını da hücumda kullanacak. Tuna, attığı gollere karşılık 10 golle ligin en çok gol yiyen ekibi olan Gazişehir'e karşı orta alanda Castro, Soner ve Mossoro ve kanatlarda da Napoleoni ile Serdar gibi yıldızlarına da hücumda çok güveniyor. Orta saha oyuncularından ileri uçta görev yapacak Jerome'u topla buluşturmalarını isteyen Tuna, İngiliz golcüsüyle zorlu deplasmandan zaferle ayrılmayı hesaplıyor.



TUNA'DAN CASTRO HAMLESİ



Göztepe'de, teknik direktör Tamer Tuna, Gazişehir deplasmanında cezalı duruma düşen Andre Poko'nun alternatifini buldu. Sarıkırmızılı teknik adam son üç maçta gol yemeyen savunmayı bozmamak için stoper olarak görevlendirdiği Alpaslan'ı yine savunmanın ortasında kullanacak. Alpaslan'ın defans hattındaki performansından memnun kalan Tuna, Poko'nun yerine ise Castro'yu monte etmeyi planlıyor. Daha önce ön libero olarak forma giyen Castro'yu Gazişehir önünde de Mossoro ve Soner ile birlikte sahaya sürmeyi hedefleyen genç çalıştırıcı, idmanlarda bu varyasyon üzerinde çalışıyor. Teknik direktör Tuna, geçen sezon banko olarak görev yapan Portekizli yıldızı Castro'yu son 4 haftadır yedek kulübesinde oyuna başlatmıştı. Sarıkırmızılı ekipte üçüncü sezonuna giren ilk iki yılda 66 lig maçında görev almış, fileleri 5 kez sarsarken, 17 asist yapmıştı.



DEFANSA UYARI GELDİ



Ligde son 3 maçı gol yemeden tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, ligin en golcü takımlarından biri olan Gazişehir'e karşı oyuncuları savunmada dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.