1.3 milyarlık derbi

F.Bahçe'yi konuk edecek G.Saray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Süper derbi öncesinde Galatasaray 858 milyon 690 bin lira, F.Bahçe ise 536 milyon 743 bin liralık kadro değerleriyle dikkatleri çekiyor

F.Bahçe'yi konuk edecek G.Saray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar 858 milyon 690 lira (136.3 milyon Euro) piyasa değerine sahip. Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Sarı-kırmızılılarda Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon Euro), Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon Euro), Lemina 94 milyon 500 bin (15 milyon Euro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı.



FENER HÜCUMDA FARKLI



Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83.6 milyon Euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse 75 milyon 600 bin (12 milyon Euro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan Victor Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle F.Bahçe'de 2. sırada yer aldı. Fener'in hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin lira oldu.



EN DENEYİMLİSİ MUSLERA



Fernando Muslera, takımda 21 maçla Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nda 21 kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Muslera, takımda bulunan futbolcular içerisinde sarı-lacivertlilere karşı en fazla maç yapan futbolcu olarak yer alıyor.