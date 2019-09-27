A.Ordu'da çifte sakatlık can sıktı

TFF 1. Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sol bekte görev alan iki oyuncunun art arda sakatlanması teknik ekibin planlarını darmadağın etti.

TFF 1. Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sol bekte görev alan iki oyuncunun art arda sakatlanması teknik ekibin planlarını darmadağın etti. Gurbetçi savunma oyuncusu Kahraman'ın idmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre forma giyemeyen bu sezon da formasına kavuşan altyapı filizi Ali Mert'in de yine antrenmanda ayak bileğine isabet eden top nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Talihsiz Ali Mert'in 10 gün dinleneceği açıklandı. Kırmızı-lacivertlilerde savunma solunda görev yapabilecek bir tek Ufuk kaldı.