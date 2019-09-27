Beraberlik kokuyor

Duayen teknik adam Mustafa Denizli, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini İran'dan Yeni Asır için yorumladı: "Galatasaray, F.Bahçe'ye oranla çok az bir farkla önde. Derbiler üç ihtimallidir. Cim-Bom defansif anlamda F.Bahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Ama şu gerçek ki maç ortada." dedi

SINIRSIZ FUTBOL/ GÜRKAN ERTAÇ

Hocam siz hem G.Saray'ı, hem de F.Bahçe'yi şampiyon yapan hocasınız. Hangi takımda başarılı olmak kolay?

DENİZLİ: Her iki takımda da görev yapmak, hem kolay hem de zor. Hem takımla bütünleşmek, hem yönetimle köprü kurmak, hem medyayla iyi ilişkiler içerisinde olmak ve 20-25 milyon taraftara güven vermek zorundasınız. Görev ne kadar keyifliyse o kadar da zordur. Yaparsanız yücelirsiniz, yapamazsanız yürütemezsiniz.



- Hocam bu hafta malum herkes G.Saray- F.Bahçe derbisine odaklandı. Derbilerde favori kazanmaz, sürprizlere gebedir derler siz buna katılıyor musunuz?

DENİZLİ: Aksine derbiler sonuçları daha çok kestirilen maçlardır. Çünkü kadroları ve neler yapacaklarını bilirsiniz. Sadece ev sahibinin başarı faktörünü etkileyecek saha ve seyirci avantajıdır, o kadar.



DERBİ ÜÇ İHTİMALLİDİR



-Hocam G.Saray mı F.Bahçe mi şanslı ?

DENİZLİ: Kuyumcuların ve sarrafların kullandığı bir tartı aleti vardır bilirsiniz. Bence bu maçın sonucu altın tartar gibi küçük, ince farklılıkların etki edebileceği bir duruma bağlı. G.Saray'ın sadece Muslera ve önündeki defansın Marcao, Luyindama ve Seri ile daha oturmuş bir görüntü çizmesi nedeniyle biraz daha şanslı olduğu söylenebilir. Ama geçen seneki maçı hatırlayın, G.Saray 2-0 öre geçti, maç 2-2 bitti, biraz daha süre olsa belki F.Bahçe kazanabilirdi. Ezeli rekabette maç iki bölümlüdür. İlk yarıda mükemmel oynarsınız ama ikinci yarıda skoru yeterli görür, gerekli mücadeleyi yapmazsanız şemsiye tersine döner.



DEFANS SORUNU ÇÖZÜLECEK Mİ?



F.Bahçe nedense defans sorununu bir türlü çözemedi hocam. Sadık, Serdar ve son olarak Adil Rami'yi göbekte denediler olmadı, ne düşünüyorsunuz ?

DENİZLİ: Adil Rami dünya çapıda bir kariyere sahip ama Fenerbahçe için çok hatalı bir transfer, dilerim yanılırım. Ozan Tufan ile Nabil Dirar kendi mevkileri olmadığı halde sağ ve sol kanatta umduğumdan çok başarılılar.



DÜNYANIN HAKEMLE UĞRAŞMAYIN



Cüneyt Çakır için ne diyorsunuz?

DENİZLİ: Cüneyt Çakır'ın hakemliğini tartışmaya gerek yok. Hakemler ne yapacak, uzayda mı maç yönetecek. Avrupa'da ve dünyanın hiçbir yerinde bu tip sürekli hakemlerle oynanan bir lig yok. Ve hakemlerle ilgili sürekli bir demeç veya beyanat göremezsiniz. Bizdeyse başarısızlığın faturası hep hakemlere kesiliyor, iğneyi kendilerine batırmıyorlar. Maalesef yöneticilerin ve hocaların bu tutumu da taraftarı etkiliyor. Paranoyak bir hale geldik. N'olur, futbol güzel oyundur, keyfini çıkarmaya bakalım. Görüyoruz diğer ülkeleri, üzülüyoruz.



DÜNYANIN SONU DEĞİL



- Kazanan ve kaybeden için durum ne olacak?

DENİZLİ: Yenilgi dünyanın sonu değil, çünkü birkaç maç sonra unutursunuz. Kazanan da birkaç hafta keyfini sürebilir ama maraton bir derbi maçın sonucuyla kazanılmaz, devamlılık, ligin sonuna dek mücadele ister. Dünyanın Hakemle uğraşmayın sonu değil



FALCAO HAZIR DEĞİL



Peki Radamel Falcao mu yoksa Vedat Muric mi iyi desem ?

DENİZLİ: Falcao bir dünya markası ama henüz hazır değil. Yeteneğiyle yine randıman verebilir. Ama daha önünde aşması gereken günler var. Bugüne kadar farklı liglerde, üst seviyelerde görev yaptı. Futbolcunun adaptasyonu çok önemlidir. Vedat Muric ise yıllardır Türkiye'de oynamanın yanı sıra, her şeyiyle sonuca gidecek bir değerli isim. Falcao'nun neler yapacağı konusunda bu maç tam bir test maçı.



BELHANDA BİR ADIM ÖNDE



-Orta sahaya bakacak olursak hocam, F.Bahçe'de yük 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sırtında. Krause var katkı yapan.

DENİZLİ: Emre Belözoğlu son 20 yılın gördüğü en iyi orta saha oyuncusudur. Ama 90 dakika götürebilir mi bilmem. Zanka ile Gustavo'nun onun yanında çok iyi oynamaları, özellikle defansif açıdan başarılı olmaları gerek. G.Saray'da Emre Mor dar alanda iş yapacak dünyada sayılı oyunculardan biri. Ona zaman tanımak gerekiyor. Belhanda mı, Emre Mor mu diyorsanız şu anda Belhanda.



TRACTOR SAZİ GOL YEMEDEN LİDER



Efsane teknik adam Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi, İran'da lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Tractor Sazi, son maçında deplasmanda oynadığı Saypa maçını 1-0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Mustafa Denizli'nin öğrencileri 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Burada dikkat çeken istatistik ise Tractor Sazi'nin oynadığı 5 karşılaşmada da gol yememesi oldu.