Denizli’ye kupa morali

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Hacettepe'yi eleyen Denizlispor’da, gözler Süper Lig’de yarın oynayacağı Kasımpaşa maçına çevrildi. Teknik patron Yücel İldiz, “Kazanacağız” dedi

Süper Lig'de 5 haftada topladığı 8 puanla üst sıralara adını yazdıran Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Hacettepe'yi Ankara'da Estupinan (2), Recep ve Ali Eren'in kendi kalesine attığı gollerle yenip 4. tura yükselen Horoz'da, teknik direktör Yücel İldiz, "İstediğimiz skoru elde ettik, oldukça mutluyuz. Kupaya güzel bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. Ligde şans veremediğimiz oyuncularımızı kupada oynattık. Zemin kötü olmasına rağmen kazanmak güzel" dedi.



GÖZLER KASIMPAŞA'DA



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselen Denizlispor, gözünü yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa randevusuna çevirdi. İki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini anlatan Yücel İldiz, "Yoğun bir tempoda hem maçlara çıkıyor hem de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hacettepe galibiyeti bize moral oldu. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Cumartesi günü evimizde kesinlikle 3 puanı almalıyız" yorumu yaptı.



ÇETİN UMUTLU



Denizlispor, Süper Lig'deki başarılı performansını kupada da devam ettirdi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, ligde ve kupada gidebildikleri noktaya kadar gitmek istediklerini söyledi, "Takıma güveniyorum" dedi.



TARAFTARLARA ÇAĞRI YAPILDI



Denizli'de yarın saat 15.00'te oynanacak Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı. Biletler kale arkası 20, aile tribünü 30 TL, maraton tribünü 40 TL, E üst ve alt, A üst ve alt 50'şer TL, D ve B üst tribünler 75 TL, Loca önü ve VIP tribün ise 100 liradan satılıyor. Kulüp başkanı Ali Çetin, yeşil-siyahlı taraftarlara tribünleri doldurmaları konusunda çağrıda bulundu.



İDEAL 11'LE ÇIKACAK

Evinde 2. galibiyetini almak isteyen Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarını kendi tesislerinde devam eden yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör Yücel İldiz'in Kayserispor maçındaki 11'le sahaya çıkması bekleniyor. İldiz, "Haftaya mutlu başladık ve mutlu bitirmek istiyoruz. Kupa maçı bunun ilk ayağıydı. Şimdi sıra Kasımpaşa'da" dedi.



TURUNCU FORMA TEPKİSİ



Kupada Hacettepe'yi 4-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor'un galibiyetinden çok takımın maça çıktığı forma rengi sosyal medyada ses getirdi. Turuncu renkli formayı beğenmeyen taraftarlar, tepkilerini Denizlispor'un sosyal medya hesabından dile getirdiler. Taraftarlardan Ünal Maden, "Turuncu forma ne anlama geliyor ki ?", Muhittin Özkul ise "Bizi aydınlatacak var mı acaba? Bu turuncu forma da nereden çıktı? şeklinde görüş ve tepkilerini belirttiler.



ESTUPİNAN RÜZGARI



Ziraat Türkiye Kupası'nda Hacettepe karşısında 8 ve 72. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan, ilk 11'e göz kırptı. Horoz'un Kayserispor ile yaptığı Hadi Sacko'nun yerine 64. dakikada oyuna dahil olan forvet oyuncusu, başarılı futboluyla göz doldurdu. Sol ayağını iyi kullanan Estupinan, Kasımpaşa maçında formayı giymeyi arzuluyor. Estupinan, "Kayserispor maçında çok heyecanlıydım. Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kupada formayı giydim ve görevimi yaptım. Gol attığım için ayrıca çok sevinçliyim. Ekip olarak da her zaman hazırız ve ilerleyerek gidiyoruz" dedi. Karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Estupinan, kendisini her maçta oynayacakmış gibi hazırladığını ifade ederek, "Her an maça girebilmek hazır olmak lazım. Bunu sadece kendim için yapmıyorum, takım arkadaşlarım ve teknik heyet için de yapıyoruz. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz" diye konuştu.