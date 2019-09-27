Kartal’da kongre kararı

Beşiktaş'taki 7.5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçti. Siyah-beyazlı yönetim, görüşmede mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.

Beşiktaş'taki 7.5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçti. Siyah-beyazlı yönetim, görüşmede mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi. Karanın ardından açıklama yapan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, "Başkanımız görevinin başında. İstafa etmesi söz konusu değil. 13-20 Ekim tarihlerinde olağanüstü seçim kararı aldık. Hiçbir sorun ve sıkıntı yok" dedi.



TARAFTARLAR SAHIP ÇIKTI



Önceki gün istifa edeceğini açıklayan başkan Fikret Orman'a siyahbeyazlı taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşarak Orman'ın göreve devam etmesini istedi



AVCI'YA DESTEK



Başkan Fikret Orman'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiği öğrenildi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" ifadelerini kullandı.



MANSIZ DA ADAY



Olağanüstü kongre kararının alınmasının ardından siyah-beyazlı ekibin unutulmaz futbolcularından İlhan Mansız'ın da başkanlık için aday olacağı öğrenildi. Mansız'ın "Neden olmasın" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Ahmet Nur Çebi, Hürsel Tekinoktay, Sezgin Çelik ve Serdal Adalı'nın da isimleri geçiyor.