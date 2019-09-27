KSK’de yarım kalan işimiz var

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da göreve yeni gelen teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş hızlı bir giriş yaptı. Karşıyaka'nın teknik patronu Soner Tolungüç, "Ekibimizin gücünü potansiyelini biliyorum, armayı layık olduğu yere taşıyacağız" dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da göreve yeni gelen teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş hızlı bir giriş yaptı. Tesislere girdikleri andan itibaren oyuncularla bire bir ilgilenen Tolungüç-Güneş ikilisi alınan kötü sonuçlar yüzünden moralleri bozuk olan futbolcuların geçmişe sünger çekmeleri için çabalıyor. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Ekibin gücünü ve potansiyelini çok iyi biliyorum. Onlara yardımcı olarak gerçek güçlerini sahaya yansıtmaya yardımcı olacağız. Bu sadece benim yapacağım bir şey değil. Bu armaya gönül verenlerle takımın etrafında kenetlenip layık olduğumuz yere gelmek için savaşacağız" şeklinde konuştu.



'DÜZE ÇIKARACAĞIZ'



2016-17 sezonunda takım Play-Off potasındayken ayrılmak zorunda kaldığını belirten tecrübeli teknik adam yarım yarım kalan işlerinin olduğunu belirtti. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Başarılı giderken ayrılmak zorunda kalmıştım. Şimdi tekrar aynı başarıyı yakalayacağız. Takımdaki oyuncuların çoğunluğuna A Takımda biz şans verdik. Onlara potansiyellerini, neler başarabileceklerini yeniden hatırlatacağız. Sonuçta geçen sezon bu ligde Play-Off oynayan ekip bu. Çok çalışıp Karşıyaka'yı önce düze çıkaracağız, ardından layık olduğu yere getirmek için hedef yükselteceğiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ