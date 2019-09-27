Menemenspor kendine geldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kırşehir Bld'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da yüzler gülüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kırşehir Bld'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da yüzler gülüyor. Takımın başında ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkan Cenk Laleci, "Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktık. Oyuncularımızın sahada gösterdiği karakterden dolayı çok mutluyum. Hava koşulları her iki takımı da çok zorladı. Ancak son düdüğe kadar maçı kazanmak için çaba gösterip emeklerinin karşılığını uzatma gelen golle aldılar. Gözümüzü lige çevirdik. Pazar günü taraftarımız önünde Osmanlı'yı yenerek yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ