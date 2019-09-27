Safkan Göztepe

Türkiye, Göztepe'nin Yozgat maçında gol atan 18’lik Ege'yi konuşuyor. Altyapıdan yetişen genç golcü, profesyonel kariyerindeki ilk golün sevincini antrenörü olan babası Şakir Özkayımoğlu ile kutladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda İzmir'de Yozgatspor'u 3-0 yenerek tur atlayan Göztepe'nin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve sezon başında A takıma yükselen Ege, profesyonel futbol hayatında ilk golünü Yozgatspor'a karşı attı.



TRİBÜNLERİ SELAMLADI



Sonradan oyuna giren ve muhteşem bir kafa vuruşuyla takımının üçüncü golüne imza atan 18 yaşındaki futbolcu, büyük sevinç yaşadı. Önce tribünleri selamlayan golcü oyuncu, ardından kulübede yardımcı antrenör olarak görev yapan babası Şakir Özkayımoğlu'na sarılarak galibiyeti doyasıya kutladı.



BABA OĞUL KUCAKLAŞTI



Baba-oğul Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'ye hizmet veren ikilinin kucaklaşma anı gecenin en güzel görüntülerinden biri oldu. Bir dönem Göztepe'de futbolcu olarak da görev yapan Şakir Özkayımoğlu, oğlunun attığı gol sonrası büyük bir gurur yaşadı. Baba-oğul kucaklaşması sosyal medyada etkileşim aldı.



GELECEĞİ PARLAK



Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği yıldız adayı Ege Özkayımoğlu, yeteneği ile göz kamaştırıyor. U-18 Milli Takım'da da forma giyen Ege, Süper Lig'deki ilk maçına da çıktığı 4. hafta oynanan Rizespor maçında 4 dakika süre almıştı. Ege, Yozgat'a attığı gol sonrası, "Duygularımın tarifini anlatamam, o kadar mutlu ve bu kulübün bir parçası olduğum için gururluyum ki bugün attığım golden sonraki hislerim hayatımda özel kalacak hislerdi" dedi.



İLKLERİN MAÇI



Sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Eren Derdiyok gol orucunu sonunda bozdu. Son iki lig maçta Rize ve Konyaspor karşısında yedek soyunan Eren, ilk on birde sahaya çıktığı Yozgatspor maçında takımının ikinci golüne imza attı. Ligde henüz gol atma başarısını gösteremeyen Eren'in filelere gönderdiği top resmi maçta sarı-kırmızılı formayla kaydettiği ilk gol oldu. Yasin'in pasında topu kaleye yuvarlayan Eren maçın genelinde performansıyla ümit vermedi.

Geçen sezon büyük bir katkı sağlayan ancak bu sezon teknik patron Tamer Tuna tarafından tercih edilmeyen Yasin için de Yozgat maçı ilklere sahne oldu. İlk on birde sahaya çıktığı kupa randevusunda Eren ve Ege'nin attığı golleri hazırlayan kanat oyuncusu bu sezon ilk asistini yaptı. Son haftalarda kadroya giremeyen Yasin Öztekin, teknik heyete 'hazırım' mesajı gönderdi.