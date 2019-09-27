Şampiyon Anadolu Efes

Basketbol Erkeklerde 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes kazandı. Lacivert-beyazlılar, F.Bahçe’yi yenerek sezonun ilk kupasını aldılar

35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup ederek 12'nci kez kupanın sahibi oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 20-19 önde tamamladı. 2'nci periyotta toparlanan Efes, devreyi 39-37 önde kapattı. Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 21'inci dakikayı 41-37 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 64-52 önde kapattı. Mücadelenin son periyodu iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 69-60'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, maçın bitmesine 2 dakika kala sayılarıyla farkı 3'e indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Aradolu Efes üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 79-74 kazanarak 12'nci kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.