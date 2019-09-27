  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Şampiyon Anadolu Efes

Şampiyon

Şampiyon Anadolu Efes
Giriş Tarihi: 27.9.2019

Basketbol Erkeklerde 35. ’nı Efes kazandı. Lacivert-beyazlılar, F.Bahçe’yi yenerek sezonun ilk kupasını aldılar

35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup ederek 12'nci kez kupanın sahibi oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 20-19 önde tamamladı. 2'nci periyotta toparlanan Efes, devreyi 39-37 önde kapattı. Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 21'inci dakikayı 41-37 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 64-52 önde kapattı. Mücadelenin son periyodu iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 69-60'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, maçın bitmesine 2 dakika kala sayılarıyla farkı 3'e indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Aradolu Efes üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 79-74 kazanarak 12'nci kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Anadolu Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN