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'ya kupa şoku

Akigo'ya kupa şoku
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Son iki sezon final oynayıp bir kez de şampiyon olduğu ’nın ilk turunda 2.Lig ekibi Bayburt’a elenen yeşil-siyahlılarda moraller bozuldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 2 yılın finalisti olan, kupayı 2018'de müzesine götürüp tarih yazan Akhisarspor, bu sezon kupaya henüz ilk maçta veda etti. Dev organizasyonda 2017-18 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerini eleyip tarihinde ilk kez kupaya uzanırken bu sayede ilk kez de UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı başaran Akhisar, geçen sezon da başarısını sürdürdü. Süper Lig'de küme düşmesine rağmen Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez finale çıkıp kupayı Galatasaray'a kıl payıyla kaybeden yeşil-siyahlılar bu sezon büyük bir şok yaşadı

BURHAN BU KEZ KAÇIRDI

Akhisar, seri başı olarak TFF İkinci Lig'den rakibi Bayburt Özel İdarespor'a seri penaltı atışları sonucunda 4-2 yenilerek kupaya buruk şekilde veda etti. Akigo'da ligde daha önce penaltıdan 2 gol bulan Burhan, seri penaltılarda kullandığı atışı kaçırdı. Kupada böyle bir sonucu beklemediğini söyleyen Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Daha ciddi olmalı, daha iyi oynamalıydık" dedi. Öte yandan Akhisarspor'da Bayburt maçından 2 gün önce baba olup 2. kızını kucağına alan Taha, maçın 35. dakikasında ayak bileğine ağır darbe aldı. Taha'nın altı hafta boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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