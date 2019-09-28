Altay pes etmedi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, deplasmanda Adanaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adanaspor karşısında 3 kez yenik duruma düşen İzmir ekibi 1 puanı kaptı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Altay dün 3 kez yenik duruma düştüğü ve iki topunun direkten döndüğü maçta deplasmanda Adanaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın 11. dakikasında Arabidze çalımlarla ceza sahası girdi ve yerde kaldı. Altay savunmasının bir anlık duraksamasında topu önünde bulan Eze topu filelere yolladı: 1-0. 16'da Özgür'ün pasıyla soldan ceza sahasına giren Kappel'in ortasında Paixao şık bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. 32'de Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi. 33'de Paixao'nun attığı gol elle dokunduğu için iptal edildi. Siyah-beyazlılar uzun süre itiraz etti. 36'da Arabidze'nin kullandığı serbest vuruşta Altay kalecisi Emre'nin büyük hatasını affetmeyen Renan kafayla meşin yuvarlağı müsait durumda filelere gönderdi: 2-1. 45'te Tatos'un pasıyla ceza alanında toplu buluşan Putsila çok sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2. 45-2'de Paixao'nun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.



59'da Furkan'ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Roni'nin vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi. 60'da sağ çaprazdan Tatos'un sert şutunu kaleci köşeden zorlukla kornere çeldi. 61'de Abdülkerim'in sol çaprazdan şutunda kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı. 68'de sağdan Arabidze'nin sağdan ortasında altı pasın içinde iyi yükselen Veli kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2. 82'de Leandrinho'nun uzaktan sert şutunu kaleci zorlukla çeldi. 86'da Leandrinho'nun ortasında Kappel'in şutunda top üst direği çarparak auta çıktı. 88'de Özgür'ün ortasında Gencer'in kafasında top direkten döndü. Boşta kalan topu Eren kaptı. Genç oyuncu çalımı sırasında top Veli'nin eline çarptı ve hakem penaltı verdi. 90'da Paixao penaltıyı gole çevirdi: 3-3. 90+5'te Paixao'nun indirdiği topta Oğuz Han yakın mesafeden şutunda rakibine çarpan top direk dibinden auta çıktı. Maç 3-3 sona erdi.

TARAFTARLAR YERİNİ ALDI



TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Altay'ı Adanaspor deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı. İzmir'den 900 kilometre mesafedeki deplasmanda tribünde yerini alan siyah-beyazlılar takımlarını 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi. Ev sahibi ekibin taraftarı maça beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünde büyük boşluklar vardı. Adanasporlu Eze gol attıktan sonda stadyumda görev yapan polislere koştu. Geçtiğimiz hafta Adana'da emniyet güçlerine yapılan bombalı saldırı üzerine Eze, attığı golü polis memurlarına armağan etti.

KARAFIRTINALAR İSTİKRARI SEÇTİ



Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligde son 4 haftadır sahaya sürdüğü ilk 11'i dün de Adanaspor deplasmanında da bozmadı. Karşılaşma öncesinde iki İzmirli teknik adam, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ile Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtıralar bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi. İki teknik adam 10 yıl içinde 7. kez karşı karşıya geldi. Altay'da geçen sezon attığı 29 golle rekorlar kırarak gol kralı olan forvet Paixao Adanaspor'a gol atarak suskunluğu bozdu. Portekizli yıldız, rakibi karşısında 16. dakikada fileleri sarstı ve bu sezonki ilk golüne imza attı.