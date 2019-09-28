Denizli zirve aşkına

Ligde son 3 maçını kazanamayan Yukatel Denizlispor, 15.00’te Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Yeşil siyahlı Ege ekibi Süper Lig'de yeniden tırmanışa geçmek istiyor

Süper Lig'e Galatasaray galibiyetiyle başlayan ardından Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken , son 3 karşılaşmada ise Göztepe ile 0-0, Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Konyaspor'a ise 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor, bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'da Koita ve Yusuf Erdoğan'ın sakatlığı var. Quaresma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



9 YIL SONRA YENİDEN



İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009- 2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.



YÜCEL İLDİZ: KAZANACAĞIZ



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Kasımpaşa'yı yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son vereceklerini söyledi. Ligde geride kalan 5 haftada en az gol yiyen takım olduklarını, gelecek dönemde daha az gol yiyerek attıkları gol sayısını artırmaya çalışacaklarını belirten İldiz, "Az gol atan bir takım da değiliz. Çok pozisyona giriyoruz. Ne kadar birlikte oynarsak o kadar az gol yeriz. Kasımpaşa karşısında kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak karşılaşmayı kazanacağız. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



YEMİN ETTİLER



Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak Denizlispor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, Ege ekibinin yıldız oyuncuları Murawski ve Rodallega gol sözü verdi. İki futbolcu, "Sezona iyi bir başlangıç yapmamıza rağmen ligde oynadığımız son 3 maçta galip gelemedik. Taraftarımızın önünde iyi futbol oynayarak rakibimizi yenmek istiyoruz. Karşılaşmanın sonunda gülen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.