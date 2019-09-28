Yukatel Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 1

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski'nin uzaktan çektiği şutu kaleci Fatih kornere çeldi. Aissati'nin sol köşeden yaptığı korner atışında topu savunma uzaklaştırdı. 67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Khalili, meşin yuvarlağı boş durumdaki Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in kaleye isabetli şutunda top ağlarla buluştu: 0-1
75. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Özgür Çek'in vuruşunda top yandan auta gitti. 80. dakikada Lopes'in sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Estupinan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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