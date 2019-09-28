Forma savaşı

Sarı-lacivertli ekipte kupa maçında şans bulup gol atma başarısını gösteren Ali ile ligde henüz rakip fileleri havalandıramayan Hüseyin arasında teknik heyet bir seçim yapacak.

Ekol Göz Menemenspor'da ligde az forma şansı bulan oyuncuların kupa maçında gösterdikleri performans teknik heyeti mutlu etti. Sarı-lacivertli ekipte kupa maçında şans bulup gol atma başarısını gösteren Ali ile ligde henüz rakip fileleri havalandıramayan Hüseyin arasında teknik heyet bir seçim yapacak. 2. Lig'de yaşanan şampiyonlukta kritik gollere imza atan Ali Özgün'ün 11'e yakın olduğu öğrenildi. CANBERK GÖZDE Ameliyat olan Semih'in yokluğunda oynayan Mehmet'in forması tehlikeye girdi. G.Birliği'nden alınan Canberk iyi performans sergiledi. Mehmet'in yerine Osmanlıspor önünde Canberk'in oynaması bekleniyor. GÖRKEM TÜRKYILMAZ