Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen maçta Galatasaray ile F.Bahçe bugün kozlarını paylaştı. T.Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı.

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen dev derbide gol sesi çıkmadı ve Galatasaray ile Fenerbahçe puanları paylaştı: 0-0. 4. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Kruse, ceza sahası içindeki Tolga Ciğerci'yi gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı. 18'de Emre'nin pasında topla buluşan Vedat, uzaktan sert vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip oldu. 22'de sol kanatta topla buluşan Babel'in pasında ceza sahası dışından Lemina'nın vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi. 29'da Lemina'nın pasında topla buluşan Falcao, yine bu oyuncuya pasını aktardı. Lemina'nın şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi. 33'te Feghouli'nin pasında Lemina, topuğuyla ceza sahası içine giren Nagatomo'yu gördü. Rakibinden sıyrılan Japon futbolcunun kayarak vuruşunda Altay gole izin vermedi. 41'de Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Vedat, topuğuyla Tolga'yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

49'da sağ tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Falcao çaprazdan çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol kesin olarak iptal edildi. 55'te Lemina, Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı, VAR'a başvuran hakem Cüneyt Çakır atağın başlangıcında Babel'in elle oynadığını tespit edip atışı F.Bahçe'ye verdi. 59'da Babel'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Ömer Bayram kale sahasına yerden ortaladı ancak araya giren Jailson, Falcao'ya vuruş izni vermedi. 84'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Belözoğlu'nun vuruşu üstten oyun alanını terk etti. 90+5'te Muriç'in uzun pasında Kruse kafayla topu kaleci Muslera'nın üzerinden aşırttı, son anda Luyindama araya girdi.