Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç için her iki takımın taraftarlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbi ile ilgili merak edilenler...

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün oynanacak derbi ile 390. kez karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin 146'ya 123 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler... GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dev maçın VAR hakemi Koray Gencerler olurken; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.