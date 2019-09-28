Kadere bak!

2016-17 sezonunda müthiş bir performans sergileyip takımına tarihi zafer yaşatan Günay, geçen sezon Gazişehir'de aynı zaferi yaşamıştı. 28 yaşındaki genç kaleci, "Benim için duygusal bir maç olacak" dedi

Göztepe'nin pazartesi günü Gaziantep'te Gazişehir ile oynayacağı maç rakip takımın kalecisi Günay Güvenç için farklı duyguların yaşanacağı bir mücadele olacak. Sarı-kırmızılı ekibin 2016- 2017 sezonunda Beşiktaş'tan transfer ettiği 28 yaşındaki kaleci Göz-Göz'ü Süper Lig'e çıkartan kadronun mimarlarındandı. Yaptığı kurtarışlarla takımını hep yarışın içinde tutan Günay, Eskişehir ile oynanan Play-Off finalindeki penaltı kurtarışıyla maça damga vurmuş ve İzmir'i ayağa kaldırmıştı.



BETO'NUN YEDEĞİYDİ



Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan Günay, bir sonraki yıl ise Süper Lig'de kaleci Beto'nun yedeğiydi. Ligi 6. sırada bitiren Göztepe'nin 6 maçında kaleye geçen Günay, başarılı bir sezonun ardından Gaziantep ekibine gitti. Gaziantep temsilcisi Gazişehir'de de takımın bankosu olan Günay, aynı başarıyı Hatayspor ile oynanan TFF 1.Lig finalinde de tekrarladı. Yaptığı kurtarışlarla Gazişehir'i Süper Lig'e taşıyan Günay, bu sezon da Süper Lig'de takımının vazgeçilmezi oldu.



"BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ"



İlk kez Göztepe'ye rakip olacak olan Günay, pazartesi günkü maça farklı duygularla çıkacak. Göztepe'yi çok sevdiğini, burada çok güzel günler geçirdiğini söyleyen Günay, futbolda bu tür buluşmaların doğal olduğunu belirterek, "Biz işimizi yapıyoruz. Benim için duygusal bir maç olacak. Ekmek yediğimiz takımın başarısı için ter döküyoruz. Hak eden kazansın" dedi.



TARİHİ ZAFERLER



Futbola Almanya'nın Stuttgarter Kickers takımında başlayıp 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan Günay Güvenç, 5 yıl bu takımın formasını giyip bir de Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan ve sarı-kırmızılı ekipte 36 maça çıkan Günay, burada Süper Lig coşkusuna ortak oldu. Bir sonraki yıl Göztepe'de kariyerine devam eden Günay, 2018-2019 sezonunda gittiği Gaziantep'te de Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşadı. Kariyerinde 118 maça çıkan Günay 1.85 boyunda.



BETO: AVRUPA'YI ÇOK İSTİYORUZ



Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile 2, Porto ile de bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan, Beto, Göztepe formasıyla da Avrupa'da boy göstermek istediğini söyledi. Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Beto, "Göztepe'nin Avrupa kupalarını katılmasını ve o takımın bir parçası olmayı çok istiyorum. Bunu taraftarımız da çok istiyor. Bu benim de onların da en büyük hayali. Yarışı maç maç düşünmemiz lazım. Önümüzdeki müsabakalarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz. Türkiye Kupası'nda da her maçta galibiyet için sahada olup, orda da finale kadar gidip, belki kupayı da alıp Göztepe'yi iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi.



GÖZLER ONLARDA



Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u yenip, kupada Yozgatspor'u eleyerek çıkışa geçen Göztepe, pazartesi günü Gazişehir ile Gaziantep'te oldukça zorlu bir maça çıkacak. Kupa maçında attığı golle siftah yapan Eren Derdiyok ile iki golün asistine imza atan Yasin Öztekin'in Gazişehir maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın iki oyuncuya "hazır olun" mesajı verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibe İstanbul temsilcisi Galatasaray'dan gelen ikili idmanlardaki performanslarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son iki maçta yedek soyunan ve hiç oynamayan Eren 5 maçta 328 dakika sahada kalırken, Yasin 5 maçta 202 dakika süre aldı.



GOLCÜLERİ PRESLE DURDURACAKLAR



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antep ekibinin forvetleri Twumasi (3 gol) ve Kayode (2) kilitleyerek rakibe gol izni vermeyecek. Tuna, savunma oyuncularıyla iki oyuncuya da nefes aldırmayacak. Orta alandan Mossoro ve Soner, kanattan da Napoleoni ve Serdar ile Jerome'u topla buluşturacak olan Tuna, ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Orta alanda Poko'nun cezalı durumda olması nedeniyle Tamer Tuna'nın hesapları bozuldu.



CASTRO OYNAYACAK



Ligde oynadığı son üç maçta gol yemeyen savunmanın dengesini bozmak istemeyen Tuna Alpaslan'ı stoper olarak sahaya sürüp, Poko'nun yerine Castro'yu çekmeyi planlıyor.



MUHTEŞEM ÜÇLÜ ÇEHREYİ DEĞİŞTİRDİ



Göztepe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı üç futbolcu Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Soner Aydoğdu kısa sürede takıma uyum sağlayıp sarı-kırmızılı ekibin bankosu olmayı başardı. Teknik Direktör Tamer Tuna, Soner Aydoğdu'yu son üç maçın tamamında sahada tutarken, sonradan takıma dahil olan Mossoro ve Napoleoni'yi de son iki maçta ideal kadroda değerlendirdi.



İLAÇ GİBİ GELDİ



Müthiş üçlü sarı kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlarken etkili futbollarıyla hem sahada takım arkadaşlarını, hem de tribünde taraftarları rahatlattı. Gol yollarında sıkıntı çeken Göztepqe'ye ilaç gibi gelen Marcio Mossoro, Napoleoni ve Soner Aydoğdu Gaziantep'te de İzmir ekibinin ön önemli kozlarından olacak.