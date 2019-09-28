Karşıyaka çıkış arıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 1 puanla düşme potasında yer alan Karşıyaka bugün yeni teknik patronu Soner Tolungüç ile Atatürk Stadı'nda 16.00'da 1877 Alemdağ'ı konuk edecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üç karşılaşmada topladığı 1 puanla düşme potasında yer alan Karşıyaka bugün taraftarı önünde 1877 Alemdağ Spor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova yönetecek. Mücadelenin biletleri öğrenci 10 TL, tam 20 TL'den satılacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan genç oyuncular Caner Cengiz, Hakan Denizci ve Batuhan Kara forma giyemeyecek. Bu sezon çıktığı 3 lig ve 1 kupa maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan yeşil-kırmızılılar yeni teknik patronu Soner Tolungüç'ün ile oynayacağı ilk maçını kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar sahasında oynadığı lig maçında Kozan'a 2-1 mağlup olmuştu.



'GEREKENİ YAPACAĞIZ'



Kaf-Kaf, seyircisi önünde çıktığı kupa maçında ise Muğlaspor'a seri penaltı atışları sonunda elenmişti. Geçen sezon Play-Off oynama başarısını gösteren ve sezona büyük umutlarla giren Kaf-Kaf, 1877 Alemdağ'ı mağlup ederek hayal kırıklığı yaşattığı taraftarının da gönlünü almak istiyor. Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Bu armanın değerini çok iyi bilen futbolcu kardeşlerimizin sahada gereğini yapacağından hiç şüphem yok" dedi.



TOLUNGÜÇ'ÜN İNANCI TAM



KSK'de 2.5 yıl aradan tekrar göreve gelen tecrübeli teknik adam, uzun bir aradan sonra yeşil-kırmızılı taraftarın önüne çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Camia, yönetim, taraftarların el ele vererek herşeyin üstesinden gelebileceklerine inadığını ifade eden Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Kazanamama psikolojisini atmak için onlara yardımcı oluyoruz. Hedefimiz taraftarımız önünde kazanıp yeni bir sayfa açmak. Tribünleri dolduracak taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alıp çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.