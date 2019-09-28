Pınar Karşıyaka sahne alıyor

Üç yıl aradan sonra takımın başına geçen Ufuk Sarıca ile sezona iyi hazırlanan Pınar Karşıyaka ligde 17.30’da Bandırma Basket’e konuk olacak

A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde ilk resmi maçına bugün Bandırma Basketbol önüne çıkacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki maç 17.30'da başlayacak. Transferde son takviyesini eski oyuncusu DJ Kennedy'i kadroya dahil ederek yapan Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Crocker forma giyemeyecek.



'İYİ BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ'



Bandırma maçının ardından FIBA Europe Cup elemelerinde hafta içinde Boras Basket'e konuk olacak olan Pınar KSK, ilk iç saha sınavında ise 6 Ekim Pazar günü Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmanın çok önemli olduğunu belirten Pınar Karşıyaka Baş Antrenörü Ufuk Sarıca, "Zorlu geçecek olan sezona mümkün olduğunca iyi, sağlam bir şekilde başlamak istiyoruz. Görev yaptığım ilk 4 senelik periyoda baktığımızda da sezon başında çok yeni bir takım vardı. Kendini hep geliştirdi, hep büyüttü ve 4. sezonda Euroleague'e çıkan bir takım, bir semt oldu. Bu müthiş bir başarıydı, hala hafızalarımızda.



'GELİŞİME AÇIK BİR TAKIMIZ'



Başlangıçlar önemlidir, başlangıcı iyi yapmak, hedeflerin en başında geliyor. Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla biz play-off'u amaç olarak değil araç olarak görüyoruz. O aracı da gerçekleştirip büyük hedeflere ulaşmayı düşüneceğiz" diye konuştu.



KAPTAN SEMİH ÇOK HEYECANLI



Bu sezon Pınar Karşıyaka forması giyecek tecrübeli basketbolcu Semih Erden, çok heyecanlı olduğunu belirtti. Yıllardır Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip takımda bile olsa oynamayı sevdiğini belirten Semih, "Karşıyaka, hedefleri yüksek bir takım gerek antrenörü gerekse idari ekibiyle. Yapılan transferler de zaten ona göre. Takım olarak daha yeni oluşumuz ama çok kısa zamanda adımızdan söz ettireceğiz"dedi.