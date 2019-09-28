Şanınıza yakışsın

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen maçta Galatasaray ile F.Bahçe bugün kozlarını paylaşıyor. T.Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta iki ekipte de hesaplar galibiyet üzerine yapıldı

Süper Lig'in 6. haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği dev derbi beIN Sports'dan naklen yayınlanacak. Ligdeki 5 maçta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında tam 5 senedir hiç yenilmedi. En son 2014-15 sezonunun 6. haftasında Sneijdir'in bulduğu goller ile 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, sonraki sezonlarda sarı-kırmızılı ekibe karşı hiç yenilgi yaşamadı.



FENER'İN KARNESİ İYİ



Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 2015-16 sezonunda 0-0 berabere, 2016-17 sezonunda 1-0 galip, 2017-18 sezonunda 0-0 berabere, 2018- 19 sezonunda ise 2-2 berabere kalarak, Türk Telekom Stadı'nda hiç mağlubiyet yaşamadı.



BELHANDA OYNAYACAK



Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta çene kemiği kırılan Belhanda'nın özel maskeyle oynayacağı açıklandı. Nefes almakta zorlanan Faslı yıldızın teknik direktör Fatih Terim'e "Her şart altında derbide oynayacağım" dediği öğrenildi. Belhanda'nın son idmana alışmak için maskeyle çıktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba'nın sakatlığı ise sürüyor.



F.BAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe'de iki önemli eksik bulunuyor. Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Garry Rodrigues, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Victor Moses'in de görev alması beklenmiyor. Teknik direktör Yanal'ın Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Isla'yı bu maçta yedek soyundurması bekleniyor.



MURİÇ ÇOK İDDİALI



Fenerbahçe'nin sezon başında Ç.Rizespor'dan aldığı golcü Vedat Muriç, Galatasaray'a da gol atacağının sözünü verdi. Ligde oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Kosovalı, 3 kez fileleri havalandırdı. Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir mücadelesinde 1 gol atan Muric, F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı B.Şehir ve A.Gücü mücadelelerinde de kritik goller attı.



REKOR KIRILACAK



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet tribüne de yansıdı. İki takım arasında son 2 sezonda oynanan derbi maçlarını 190 bine yakın kişi tribünden izledi. İki takım arasındaki 4 lig maçının seyirci ortalaması 47 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, rakibine göre derbi maçlarında bilet fiyatlarını daha yüksek fiyattan satışa sundu. G.Saray, son 3 sezonda Fenerbahçe'yi tribündeki seyirci sayısıyla geçti. Geçen sezon sarı-kırmızılıların seyirci ortalaması yüzde 11 azalırken, Fener'in oranı yüzde 21 arttı. Galatasaray bu düşüşe rağmen 36 bin 93 seyirci ortalamasıyla Süper Lig'in en fazla seyircili takımı unvanını elinde bulunduruyor



220 MİLYON EURO'LUK DERBİ



Süper Lig'de sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın değeri 220 milyon Euro olarak belirtildi. Derbi maliyeti itibariyle de Türkiye profesyonel liglerinde oynanacak olan en maliyetli müsabakaya sahne olacak.



İKİSİ DE KADRO ZENGİNİ



Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bu sezon Gustavo, Muriç, Kruse, Zanka, Rodrigues gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin takım maliyeti 83 milyon 600 bin Euro'yu buldu. İki sezonun şampiyonu sıfatıyla derbiye çıkacak olan Galatasaray ise piyasa değeri Süper Lig'in en değerlisi oldu. Transfermarkt verileri baz alındığında ise sarı-kırmızılılarınn maliyeti 136 milyon 300 bin Euro oldu.



BAŞKAN ALİ KOÇ'A TFF'DEN KIYAK!



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını oy birliği ile kaldırdı. Koç'un bugün Galatasaray ile oynanacak maçı protokol tribününden takip edebilecek. Ancak TFF'nin Koç'un cezasını kaldırmasının ardından futbol dünyasında yer yerinden oynadı. Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'in de cezasının neden kaldırılmadığı, federasyonun çifte standart uyguladığı yönünde yorumlar yaptı.