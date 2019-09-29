Altınordu isyan etti

Altınordu yönetimi, Trabzonspor'un eski futbolcuları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü hukuka aykırı şekilde transfer ettiğini öne sürerek, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun halen sonuçlanmadığını bildirdi.

Altınordu yönetimi, Trabzonspor'un eski futbolcuları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü hukuka aykırı şekilde transfer ettiğini öne sürerek, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun halen sonuçlanmadığını bildirdi. Kırmızı lacivertliler, Karadeniz ekibinin hukuka ve mevcut talimatlara aykırı ve geçersiz şekilde transfer yaptığını belirtti. TFF nezdinde haklarını aradıklarını belirten yönetim, "Hukuksuzluk karşısında sessiz kalınmaya ve herhangi bir yaptırım uygulanmamaya devam edildiği sürece benzer eylemler normalleşecektir" denildi.



ZARAR VERDİLER



Yönetim şöyle devam etti:

"Hukuksuz yöntem diğer kulüplere de örnek olmaya başlayacaktır. Trabzon'un oyuncuları geçersiz transfer etmesi, en önemli gelir kaynağımıza zarar vermiştir."