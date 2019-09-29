Ekol Göz Menemen Osmanlı’yı ağırlıyor

Ekol Göz Menemenspor, bugün taraftarı önünde Osmanlıspor'u konuk edecek. Tadilatı sona eren Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

İzmir ekibi, Başkent temsilcisini tadilatı sona eren Menemen İlçe Stadı'nda 19.00'da konuk edecek TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek düşme potasına yaklaşan ve teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayırıp sportif direktör Cenk Laleci'yi dümene geçiren Ekol Göz Menemenspor, bugün taraftarı önünde Osmanlıspor'u konuk edecek. Tadilatı sona eren Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 30 TL, Batı 20 TL, maraton 15 TL ve misafir takım tribünü 18 TL olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Türkiye Kupası'nda Kırşehir Belediyespor'u elediklerini ve moral bulduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bu sezon ilk kez bir lig maçını İlçe Stadı'nda oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olacağız" dedi.