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- maçının hakemi belli oldu

Galatasaray - Paris Saint Germain maçının hakemi belli oldu

29.09.2019, 14:23

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü 'da oynanacak - maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

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