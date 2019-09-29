Kaf-Kaf nihayet güldü

Son üç maçını kazanamayan İzmir temsilcisi nihayet galibiyetle tanıştı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, dün yeni teknik direktörü Soner Tolungüç ile çıktığı ilk maçta 1877 Alemdağ'ı 1-0 yendi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, dün yeni teknik direktörü Soner Tolungüç ile çıktığı ilk maçta 1877 Alemdağ'ı 1-0 yendi. Son üç maçını kazanamayan İzmir temsilcisi nihayet galibiyetle tanıştı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Doğukan'ın şutunda top kalecide kaldı. 16'da Özgür'ün soldan ortasında Hakan Kuş'un kafasında top üstten dışarı çıktı.



DOĞUKAN HAYAT VERDİ



47'de Hakan Kuş'un ön direkte yaptığı vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. 63'te Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yaşanan karambolde Cenk topu arka direkten içeri çevirdi. İyi yükselen Doğukan kafayla topu filelere yolladı: 1-0. 79'da Anıl'ın uzun pasında Hakan Kuş'un aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 90+2'de altı pasın içinden Ege'nin kafa şutunu kaleci Erdoğan çizgi üzerinden çeldi. Maçı KSK 1-0 kazandı.



TOLUNGÜÇ'E SEVGİ SELİ



KSK'de Mesut Toros'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Soner Tolungüç yönetiminde 2.5 yıl sonra ilk maçına Alemdağspor önünde çıktı. Taraftarlar Tolungüç ile sportif direktörlüğe dönen Atilla Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. KSK, Tolungüç yönetiminde son olarak 2016- 17 sezonunda 18 Aralık 2016'da oynanan maçta Menemenspor'u ağırladı.



KSK'DE KADRO BOZULMADI



Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Soner Tolungüç, geçen haftaki ilk 11'i bozmadı. KSK, geçen hafta Erbaaspor'a deplasmanda konuk olduğu kadroyla Alemdağspor'a karşı sahaya çıktı. Hafta içinde hafif sakatlıkları bulunan Batuhan Kara ve Caner Cengiz dün yedekler arasında yer aldı. Yeşil-kırmızılılar, İstanbul temsilcisi 1877 Alemdağ ile tarihinde ilk kez karşılaştı.



Görkem TÜRKYILMAZ

KARŞIYAKA'YA İNCE DOKUNUŞ



Futbolda kötü gidişin faturası ilk olarak teknik adamlara kesilir.

Geçen sezon büyük bir başarıya imza atan Mesut Toros, bu sezona iyi başlayamayınca görevi bırakmak zorunda kaldı. Hem takımı hem de kendisini daha da çok yıpratmamak adına görevinden ayrıldı. Toros, Karşıyaka camiasına yaşattığı güzel günler ve Play-Off heyecanı için alkışı çoktan hak etti. 'Karşıyaka'da yarım kalan bir işim var' diyerek göreve gelen teknik direktör Soner Tolungüç ise kısa sürede yoğun bir mesai harcayarak taşın altına elini koydu.



Rötuşlar yapıldı



Psikolojik olarak çökmüş bir ekibi toparlamak için ekibiyle birlikte yoğun bir çaba harcadığına şahit olduk. Geçen hafta Erbaaspor önünde yenilmiş bir kadronun aynısını sahada görünce açıkçası çok şaşırdık. Ancak dizilişte yaptığı değişiklikler takımı çok farklı etkilemiş. Yani Soner Tolungüç takıma ince dokunuşlar yaptı. Ön libero Fatih sağ bekteydi. Bu sezon sol bekte oynayan Özgür'ü, geçen yıl harikalar yarattığı sol açıkta gördük. Kanat oynayan Doğukan ise orta alanda görev yaptı.



İyi işler olacak



Kaf-Kaf maçın genelinde çok kolay gol pozisyonuna girse de kangren yarası olan son vuruşlarda yine saç-baş yoldurdu.

Yaratılan yeni havayla ve oyuncuların yeni sisteme ayak uydurmasıyla birlikte ileriki günlerde iyi işlere imza atacaklarından eminim. Tekrar yuvaya dönen Soner Tolungüç ve Atilla Güneş ikilisi yarım kalan işlerini umarım bu sezon bitirirler. Maçta alınan üç puan kadar değerli bir şey de kaçırdığı gollerle eleştirilen Hakan Kuş'a tribünlerin gösterdiği sevgiydi.