Pınar KSK’den harika başlangıç

Takımı Ufuk Sarıca'ya emanet eden yeşil-kırmızılılar sezona harika bir başlangıç yaptı. Basketbol Süper Ligi'nde 2019- 2020 sezonu ilk hafta maçında, Pınar Karşıyaka deplasmanda Teksüt Bandırma'yı 89-57 yendi.

Basketbol Süper Ligi'nde 2019- 2020 sezonu ilk hafta maçında, Pınar Karşıyaka deplasmanda Teksüt Bandırma'yı 89-57 yendi. Takımı Ufuk Sarıca'ya emanet eden yeşil-kırmızılılar sezona harika bir başlangıç yaptı. Yabancı oyuncularıyla etkili olan Kaf-Kaf ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de Pınar Karşıyaka üstünlüğünü koruda ve devreye 18 sayı farkla 44-26 önde girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan yeşil-kırmızılılar, Morgan- Triche ikilisiyle bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 26 sayıya çıkarttı: 33-59. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka üçüncü periyodu 68-40 önde geçti.



100 FİDAN DESTEĞİ



Final periyodunda hücumda istekli olan Bandırma ekibi istediği basketleri bulamadı ve kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar denedi. Skor bulmaya devam eden Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 89-57 galip ayrıldı. Ayrıca, Teksüt Bandırma, ağustos ayında İzmir'de meydana gelen orman yangınları sebebiyle bölgenin yeniden ağaçlandırılması amacıyla TEMA Vakfının başlattığı kampanyaya destek vererek Pınar Karşıyaka adına 100 fidan bağışında bulundu.