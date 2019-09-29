Pistte finale doğru

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda heyecan ve çekişme devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan şampiyonada bugün dört sporcumuz oldukça önemli yarışlara çıkacak

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda heyecan ve çekişme devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan şampiyonada bugün dört sporcumuz oldukça önemli yarışlara çıkacak. Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, bugün saat 20.05'te 200 metrede yarışacak. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, şampiyonaya son şampiyon unvanıyla katılacak. Sporcumuz elemelerde başarılı olursa yarın 20.30'daki yarı finale yükselecek. 2017'de Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda 19.76 ile birinci olan Azerbaycan asıllı Türk sporcu Ramil Guliyev, bu sezonun lideri olan Amerikalı Noah Lyles'in 19.74 ile kazandığı son yarışta ikinci olmuş derecesini 19.99'dan 19.86'ya indirmişti. Üç adım atlamada ise elemelerdeki 16.87'lik derecesiyle finale yükselen ilk Türk atlet olan Necati Er bugün 21.45'te yarışacak. 22 yaşındaki Avrupa U23 şampiyonu Er, grubunda 6, toplamda ise 12. olurken Nelson Evora, Nazım Babayev, Benjamin Compaore gibi isimlerin kalamadığı finale adını yazdırdı.



YARIŞLAR TRT SPOR 2'DE



Dünya Şampiyonası'nda 20 kilometre bayanlar yarışında ise bugün Meryem Bekmez ile Ayşe Tekdal 23.30'ta final yarışına katılacak. Madalya beklediğimiz iki sporcumuzun zorlu yarışı ise 20.30'da başlayacak. Yarışlar yeni açılan TRT Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak



YASMANİ DE FİNALE ÇIKTI



Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde 49.75'lik derecesiyle yarı finale çıkan Yasmani Copello, dün de yarışı 48.39 ile 2. sıralarda bitirerek final vizesi aldı. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi ve olimpiyat üçüncüsü olan Küba asıllı Türk atlet Yasmani İngiltere'deki yarışlarda 48.49'luk derecesiyle olimpiyat şampiyonu Karsten Warholm'i geçmeyi başarmıştı. Yasmani en iyi derecesini bu yıl Altın Ligi'nde 48.31 ile elde etmişti.