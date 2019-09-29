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'den çarpıcı - derbisi eleştirisi

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi eleştirisi

29.09.2019, 10:12

'de 6. haftanın merakla beklenen maçında , Stadyumu'nda 'yi konuk etti. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren yorumcusu , iki takımın oynadığı futbolu eleştirdi.

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