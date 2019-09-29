Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, iki takımın oynadığı futbolu eleştirdi.
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi eleştirisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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