Süper Lig’de dev kapışma

Süper Lig’de zor günler geçiren Trabzonspor ve Beşiktaş, bugün saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 3 puan için karşılaşacak. Kritik mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de Türkiye'nin gözü bugün Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor- Beşiktaş maçında olacak. Ligde kötü günler geçiren iki ekibin mücadelesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.



EKSİKLER VAR



Ev sahibi bordo-mavili ekip, 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti. Beşiktaş ise son üç maçtı 2 beraberlik ve bir yenilgi ile kapadı. Trabzon'da Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban, Fernandes ve Onazi bu maçta forma giyemeyecek.