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Trabzon'da gol 'Fırtına'sı! 4-1

Trabzon'da gol 'Fırtına'sı! Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

29.09.2019, 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019,21:07

'in 6. haftasında , Medical Park Stadı'nda 'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-Mavililer mücadeleyi 4-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Fırtına'nın golleri Dorukhan Toköz(KK), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Güven Yalçın kaydetti. Bordo-Mavililer ligde 3 haftanın ardından galip gelip 9 puanla 4. sıraya yerleşti.

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