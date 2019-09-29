Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-Mavililer mücadeleyi 4-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.
Fırtına'nın golleri Dorukhan Toköz(KK), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Güven Yalçın kaydetti. Bordo-Mavililer ligde 3 haftanın ardından galip gelip 9 puanla 4. sıraya yerleşti.
Trabzon'da gol 'Fırtına'sı! Trabzonspor 4-1 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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