AKİGO zirveye uçuyor

Yeşil-siyahlılar, Cikalleshi (2) ve Erhan’ın attığı gollerle İstanbul’da önemli bir zafere imza atarak Süper Lig’e dönüş ışığını yaktı

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti, liderlik koltuğuna yükseldi. 5. dakikada sağdan Burhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Erhan kafayı dokundu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 11'de Zeki'nin şutunda sonuç gelmedi. 18'de Akhisarspor öne geçti. Bu dakikada Rotman'ın ceza sahasına gönderdiği topu Erhan kontrol edip harika vurdu: 0-1. 22'de fark ikiye çıktı. Yine Rotman'ın asistinde arapasını alan Cikalleshi ceza sahasına girer girmez sert vurdu: 0-2. 29'da Karagümrük defansının hatasında Erhan'ın pasını alan Cikalleshi ceza sahasına girer girmez golü yaptı: 0-3. 45+1'de Sabo uzaklardan harika vurdu: 1-3. Devre 3-1 sona erdi.

EMEGHARA'NIN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda Karagümrük baskılı oynadı. 60. dakkiada Barış Başdaş'ın şutu kaleci Gökhan'da kaldı. 69'da Ramazan'ın ortasına Emeghara kafayı çaktı: 2-3. 74'te Emeghara'nın şutunda Muhammet araya girdi top üst direkten kornere çıktı. 85'te Ali Kaan'ın korner çizgisinden attığı topu alan Vrsajevic sert vurdu top yan ağlarda kaldı. 90'da Erkan'ın korner atışından gelen topa Dobrovoljc kafayı dokundu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı, zorlu mücadele 3-2 sona ererken, Akhisarspor bayram yaptı.

KENAN MOLLA