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pes etmedi

Altınordu pes etmedi

30.09.2019, 19:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,21:03

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda 'a 2-1 yenilip alt sıralarda kalan , bugün zirve mücadelesi veren ile karşılaştı. İzmir ekibi 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı

TFF 1'nci Lig'de 6'ncı haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin gollerini 29'uncu dakikada penaltıdan Sinan ve 47'nci dakikada Samed Ali atarken, Altınordu'nun gollerini 49'uncu dakikada Atakan, 78'inci dakikada Yasin kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 5 puana ulaşırken, namağlup unvanını koruyan Adana Demirspor puanını 10'a çıkardı.

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