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Bal-Kes koşar adım

Bal-Kes koşar adım
Giriş Tarihi: 30.9.2019

Bir önceki maçta İstanbuhl’da galibiyeti kaçıran , evinde Giresunspor’u yenerek çıkışını sürdürdü. Balıkesir’i zafere taşıyan golleri Rahmi ve Fo*ı kaydetti

TFF 1.Lig'de Balıkesirspor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar dün de evinde Giresunspor'u 2-0 yenerek ligde 5. sıraya yükseldi. Maça Balıkesir etkili başladı. 17'de ceza sahası üstünde Doğa İşeri'nin ortasına Rahmi Anıl'ın plase şutu Kaleci Fachini'nin sol tarafından ağlarla buluştu. 1-0. 45+2'de Murat Akça kale sahası içinde Foxi'yi düşürünce Haakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Foxi gole çevirdi. 2-0. Maçı Balıkesir 2-0 kazandı. Bu sezon tek yenilgisini Altay'dan 1-0'lık sonuçla alan Balıkesirspor son üç maçta Ümraniyespor ile Giresunspor'u 2-0 yenip, İstanbulspor ile de 2-2 berabere kalıp 3 maçtan 7 puan çıkardı. Ligde 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Balıkesir 8 gol atıp kalesinde 6 gol görürken 10 puanla 5. sırada yer aldı.
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