Bol yıldızlı fiyasko

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından G.Saray ve F.Bahçe'nin mücadelesinde sergilenen futbol vasatı aşmazken tek sevindirici nokta gerilim olmamasıydı

SPOR Toto Süper Lig'de günlerdir sonucu merak edilen G.Saray- F.Bahçe derbisinde sergilenen futbol hayal kırıklığı yaratırken yıldızlar topluluğu iki takımda yaşanan problemler dün en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Falcao, Babel, Lemina ve Nzonzi gibi isimleriyle iç saha avantajını kullanması bekleyen sarı-kırmızılı ekiple Muriç, Kruse, Gustavo ve Emre gibi yıldızlarıyla maça damga vurması beklenen Fenerbahçe'nin kapışmasında ortaya konan oyun vasatı aşmadı.

FALCAO-MURİÇ SUSKUNDU

OTORİTELER, toplam 220 milyon Euro değere sahip iki takımın teknik heyetinin taktiklerini 1 puan üzerine kurduğu konusunda birleşirken üst üste beşinci randevunun beraberlik ile sonuçlanması da dikkat çekti. Özellikle G.Saray'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun performansının altı çizilirken geçen haftaki Malatya maçında oynatılmayan ve derbiye saklanan tecrübeli yıldız F.Bahçe'ye karşı ceza alanında topla buluşamadı.

KIRMIZI KART ÇIKMADI

RADAMEL Falcao tüm karşılaşmayı şutsuz tamamlarken Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Muriç ise yalnızca tek şu atabildi. Maçla ilgili tek olumlu taraf ise geçmiş yıllardakinin aksine gerilim seviyesinin düşük olmasıydı. Kırmızı kartın çıkmadığı mücadelede hakem toplamda 3 kez sarı kartına başvurdu.

Beraberlik kokuyor



DENİZLİ İRAN'DAN BİLDİ

GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Yeni Asır'a derbi ile ilgili özel açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin maça yönelik tahmini tuttu. Tractor Sazi takımını çalıştıran Denizli, maçın beraberliğe yakın olduğunu belirtmiş ve "Cim Bom defansif anlamda F.Bahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Ama şu bir gerçek ki maç ortada" demişti. Denizli'nin G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya yönelik "Falcao bir dünya markası ama henüz hazır değil. Daha önünde aşması gereken günler var" sözlerinin de ne kadar doğru olduğu derbiyle birlikte kanıtlanmış oldu.



TERİM, BABEL'İ DİNLENDİRECEK

Yeni Malatyaspor deplasmanında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim bu kez Hollandalı Ryan Babel'i kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak PSG maçının ardından ligde G.Birliği ile oynanacak mücadelede oyuncusunu yedek soyunduracağı öğrenilirken Emre Mor'un bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması sürpriz sayılmayacak.



EMRE MOR: BİZ DAHA İYİ BİR TAKIMIZ

GALATASARAY'IN genç oyuncusu Emre Mor, 0-0'lık skorla sonuçlanan Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, "Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.



KANARYA'DA YENİ HEDEF ANTALYASPOR

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, G.Saray maçına ilk 11'de yer alan oyuncuların katılmadığı belirtildi. Teknik ekip ve futbolcuların ailelerinin de antrenmanda yer aldığı kaydedildi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileleri toplu fotoğraf çektirdi.



DERBİLER GOL FAKİRİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 resmi maçta 13 gol atıldı. Bu maçların 4'ü 0-0, 3'ü ise 1-0'lık skorlarla neticelendi



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllardaki derbiler gol bakımından hayli kısır geçiyor. İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 11 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı. Rekabette son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu süreçteki 11 resmi müsabakanın 10'unda 2'den fazla gol atılmazken, futbolseverler en çok 0-0 ve 1-0'lık skorları gördü. Geçen sezonun ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'ndaki randevudan rakipler sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 11 resmi müsabakada 2'den fazla gol atılan tek maç olarak öne çıktı. GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Yeni Asır'a derbi ile ilgili özel açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin maça yönelik tahmini tuttu. Tractor Sazi takımını çalıştıran Denizli, maçın beraberliğe yakın olduğunu belirtmiş ve "Cim Bom defansif anlamda F.Bahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Ama şu bir gerçek ki maç ortada" demişti. Denizli'nin G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya yönelik "Falcao bir dünya markası ama henüz hazır değil. Daha önünde aşması gereken günler var" sözlerinin de ne kadar doğru olduğu derbiyle birlikte kanıtlanmış oldu.Yeni Malatyaspor deplasmanında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim bu kez Hollandalı Ryan Babel'i kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak PSG maçının ardından ligde G.Birliği ile oynanacak mücadelede oyuncusunu yedek soyunduracağı öğrenilirken Emre Mor'un bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması sürpriz sayılmayacak.GALATASARAY'IN genç oyuncusu Emre Mor, 0-0'lık skorla sonuçlanan Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, "Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.FENERBAHÇE, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, G.Saray maçına ilk 11'de yer alan oyuncuların katılmadığı belirtildi. Teknik ekip ve futbolcuların ailelerinin de antrenmanda yer aldığı kaydedildi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileleri toplu fotoğraf çektirdi.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 resmi maçta 13 gol atıldı. Bu maçların 4'ü 0-0, 3'ü ise 1-0'lık skorlarla neticelendiGalatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllardaki derbiler gol bakımından hayli kısır geçiyor. İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 11 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı. Rekabette son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu süreçteki 11 resmi müsabakanın 10'unda 2'den fazla gol atılmazken, futbolseverler en çok 0-0 ve 1-0'lık skorları gördü. Geçen sezonun ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'ndaki randevudan rakipler sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 11 resmi müsabakada 2'den fazla gol atılan tek maç olarak öne çıktı.

7 MAÇ BERABERE

Rakiplerin geçen sezonki ikinci maçı ise Ülker Stadı'nda 1-1'lik sonuçla bitti. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2017-2018 sezonunda oynanan 2 karşılaşma da berabere biterken, futbolseverler bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı. Bu arada oynanan son 11 karşılaşmanın 7'si beraberlikle tamamlanırken bu maçların 7'sinde 1'den fazla gol sesi çıkmadı.



FENER'DEN GİTTİ ŞOVA BAŞLADI

F.BAHÇE'NİN 2018-2019 sezonunda transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı İslam Slimani Monaco'da harikalar yaratıyor. Kanarya'da hayal kırıklığı yaratan Slimani önceki akşam oynanan Brest maçında 3 asist yapıp 1 gol atarak maçın adamı oldu. Monaco forması ile çıktığı 5 maçta 4 gol 4 asist ile oynayan yıldız futbolcu performansı ile sosyal medyada da gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

SLİMANİ geçtiğimiz sezonu şanssız geçirmiş ve 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydeden Slimani istenmeyen adam olarak gönderilmişti. İşte sosyal medyada Slimani ile ilgili yapılan bazı yorumlar: "Slimani inanılmaz bir adamsın ya.", "Kesinlikle katılıyorum. Süper Lig ağır geldi Slimani'ye", "Arkadaşlar Monaco'da Slimani diye bir topçu var. 5 maçta 4 gol 4 asist yapmış. Seneye Vedat'la iyi bir ikili olurlar gibime geliyor."



PSG SINAVININ HAKEMİ MARCİNİAK

G.Saray, derbiyi unutup gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında yarın İstanbul'da oynayacağı Paris Saint Germain mücadelesine çevirdi. UEFA, maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceğini açıkladı. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak. Sarı-kırmızılı ekip, PSG maçının son hazırlığını bugü n gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da Fatih Terim ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.

BUGÜN GELECEKLER

Paris Saint Germain bugün İstanbul'a gelecek ve teknik direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.