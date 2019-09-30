Göztepe gitti geldi

Hakemin oldukça kötü bir yönetim sergilediği maçta kaleci Beto'nun inanılmaz hatasıyla 10 kişi kalan Göz-Göz, Güray'ın golüyle sarsıldı. Ancak maçta son sözü 82'de Berkan söyledi

Süper Lig'de ilk galbiyetini geçen hafta alan Göztepe, deplasmanda Gazişehir'den 1 puanı kaptı: 1-1. 2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı. 10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah'a bıraktı. 37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı. 45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome'den önce savunma kornere attı. 50'de savunmanın arkasına atılan topta kalesini terkeden ve ceza sahası dışında topa eliyle müdahale eden Göztepe kalecisi Beto kırmızı kart gördü.58'de Güray Vural sağ taraftan kale sahasına etkili bir top gönderdi. Kaleye yönelen topa kimse dokunamadı ve yere de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 67'de sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Morais çaprazdan çok sert vurdu fakat top direğin dibinden dışarı gitti. 82'de sol kanatta topla buluşan Berkan Emir orta şut karışımı bir top gönderdi ve kaleciyi aşan top ağlara gitti. 88'de sağ kanattan gelen ortada top kaleci Beto'dan sekti fakat Pawlowski topu kaleye gönderecek açı bulamadı. Dışarı çevirdiği topu i savunma uzaklaştırmayı başardı. 90+2'de sol kanattan Morais'in yaptığı ortada kale sahasındaki Djilobodji uygun durumda topu üstten dışarı attı. Mücadele 1-1 sona erdi.



HAKEM ALİ ŞANSALAN GÖZTEPELİLERİ KIZDIRDI



Göztepe'nin Gaziantep FK maçında görev yapan Ali Şansalan verdiği kararlarla maça damga vurdu. Göztepe'ye yapılan faulleri es geçen ve 16'daki yüzde yüzlük gol pozisyonunu ofsayt gerekçesiyle kesip, 31'de Diarra'nın Gassama'ya yaptığı kırmızı kartlık pozisyonu sarı kartla geçiştiren Şansalan'a Gaziantepliler de gollerini geçersiz saydığı gerekçesiyle tepki gösterdi. VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ise pozisyonlara müdahalede bulunmadı. VAR'ın tartışmalı pozisyonlara hiç müdahale etmemesi ise dikkat çekti.



BETO ŞAŞIRTTI



Göztepe'nin başarılı kalecisi Beto dün maçın 50. dakikasında Gaziantepli Güray'ın uzun topunda ceza alanını terk edip topu elle kontrol edince maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Teknik Direktör Tamer Tuna, bu şok gelişme üzerine Stefano Napoleoni'yi oyundan alıp kaleye Göktuğ Bakırbaş'ı geçirdi. Göktuğ, uzun bir aradan sonra Göztepe kalesini korudu. Göztepe'nin altyapısından yetişen 23 yaşındaki genç kaleci 8 dakika sonra kalesinde gol gördü.



GÖZTEPE YALNIZ DEĞİLDİ



Yağmur çamur demeden, mesafe gözetmeden Göztepe'yi hiç bir maçında yalnız bırakmayan Göztepeli taraftarlar Gaziantep FK maçında da tribünde yerlerini aldı. Bazı Göztepeli taraftarlar 1114 kilometre uzaklıktaki Gaziantep'e otobüsle giderken, bazı taraftarlar da uçakla gidip takımlarına destekw oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Kalyon Stadı'nda takımlarına 90 dakika boyunca müthiş destek verirken tribün şovlarıyla da maça renk kattı. Gaziantepli futbolseverler İzmir'den gelen taraftarlara misafirperverlik gösterip yakından ilgilenirken tribünlerde de Fair-Play adına güzel görüntüler oluştu.



ZORLU MAÇIN RÖNTGENİ



Gaziantep FK ile Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaştı.



Süper Lig'deki ilk maçında F.Bahçe'ye 5-0 yenilen Gaziantep FK, daha sonra oynadığı 5 maçı da kaybetmemişti.

(4G 1B).



Son üç Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Göztepe, Aralık 1971-Şubat 1972'den bu yana 4 maçlık seri yakalayadı.



Bu sezon maçlarında en fazla gol olan Süper Lig takımı Gaziantep FK (11-10).



Ligde ilk 6 haftada en uzun süre önde oynayan takım Gaziantep FK (293 dakika), en kısa süre önde oynayan ekip ise Göztepe'ydi (14 dakika).