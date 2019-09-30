İldiz’in koltuğu sallanıyor

Konya’dan sonra sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Denizlispor’da kan kaybı sürüyor. 4 haftada sadece 2 puan toplayabilen ve 1 gol atabilen Horozlar’da, kötü futbol teknik direktör Yücel İldiz’in kredisini bitirdi

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan ve Galatasaray ile Antalyaspor maçlarını kazanıp, Göztepe ile berabere kalarak 3 maçta 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor'un hızı kesildi. Evinde bonkör olan yeşil-siyahlılar, Konyaspor ile Kasımpaşa'ya 1-0 kaybederken, deplasmanda ise Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak 3 maçta 1 puan topladı. İç sahada 6 puan kaybeden Denizlispor'da taraftarlar öfkesini sosyal medya hesaplarından dile getirirken, eleştiri oklarının hedefi ise teknik patron Yücel İldiz'e çevrildi.

MALATYASPOR MAÇI SON ŞANSI

Kayserispor maçında birçok fırsat kaçıran Rodallega'nın yerine Kasımpaşa maçına Mehmet Akyüz'le neden başlamadığı konusunda eleştirilen İldiz'in kredisinin bittiği ve kulislerde koltuğunun sallantıda olduğu konuşuluyor. Denizlisporlu taraftarlar teknik direktör Yücel İldiz'in Rodallega ısrarına anlam veremediklerinden yakınırken, Malatyaspor maçının İldiz'in son şansı olduğu, maçın kaybedilmesi halinde milli maç arası fırsatından yararlanılıp,

Fenerbahçe maçı öncesinde teknik heyet değişikliği olabileceği konuşuluyor. İldiz, "Pozisyonları cömertçe kaçırıyoruz. Bu bize pahalıya patlıyor. Çok net goller kaçırınca demoralize oluyoruz. Ama futbolun içinde bunlar var. Toparlanacağız" diye konuştu.



RODALLEGA KAHRETTİ

DENİZLİSPOR'UN sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega ilk haftada Galatasaray ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı. Çıktığı 6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu büyük moral bozukluğu yaşadı.



MAAŞ POLEMİĞİ VAR

YUKATEL Denizlispor'da, kulislerde futbolcuların 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maçlara motive olamadıkları konuşuluyor. Oyuncuların alacakları ödenmediği için morallerinin bozuk olduğu iddia edilirken, bu iddiayı eski bir başkanın da doğruladığı öğrenildi. Özellikle yabancı futbolcuların para konusunda hassas oldukları için, ödemelerin gecikmesinin takıma olumsuz yansıdığı belirtildi.



DENİZLİSPOR'DA FUTBOLCULARA CEZA KAPIDA

KONYASPOR yenilgisi sonrası iç saha yenilgisine verilen 30'ar bin TL'lik para cezasını affeden Yukatel Denizlispor yönetimin Kasımpaşa yenilgisi karşısında nasıl tavır alacağı merak konusu oldu. Yönetimin yarınki yönetim kurulu toplantısında ceza konusuna karar vereceği öğrenildi.