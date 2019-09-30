Kartal fırtınaya tutuldu

Bordo-mavililer, 31. dakikada Dorukhan’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 42’de Sosa ve 64’te Sörloth farkı açtı. 79’da Güven farkı 1’e indirsede 88’de Nwakaeme skoru belirledi

Süper Lig'de sezona kötü başlayan iki ekibin mücadelesinde ev sahibi Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti: 4-1. 31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0. 42'de ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarmayı başardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Jose Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

64'te sol kanatta topla buluşan Nwakaeme savunmanın arkasına sarkan Sörloth'u gördü. Norveçli forvet düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonucu hakem santrayı işaret etti: 3-0. 79'da köşe vuruşunda top penaltı noktası yakınındaki Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Genç forvetin sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1. 84'te Nwakaeme sağ kanattan atağa destek veren Avdijaj'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Avdijaj uygun durumda topu üstten dışarı attı. 88'de kaleci Uğurcan eliyle uzun attı kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Nwakaeme topu filelere yolladı: 4-1. Maç 4-1 sona erdi.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

TRABZONSPOR taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Bordo- mavili taraftarlar Medical Park Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi. Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kale arkasında bulunan Trabzonspor taraftarları ısınma hareketleri sırasında Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Yılmaz, taraftarlara alkışla karşılık verdi.



KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı. Karaman, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen'i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi'yi yedek kulübesinde oturttu. Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev veren Karaman, yine geçen hafta görev alan Avdijaj'ı yedekler arasında tuttu.



ABDULLAH AVCI'DAN ZORUNLU REVİZYON

Beşiktaş'ta geçen haftaki Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Siyahbeyazlı ekipte geçen hafta Başakşehir'le oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Douglas, Adem Ljajic ve Diaby'nin yerine Trabzonspor mücadelesinde Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd forma giydi. Cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.



TRABZON'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge ise bir haftalık aranın ardından 21 kişilik kadroda kendine yer buldu. Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan ise ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.



JOSE SOSA ESKİ TAKIMINA GOLÜ ATTI

TRABZONSPOR'UN Arjantinli yıldızı Jose Sosa 43. dakikada attığı golle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Yıldız orta saha oyuncusu ayrıca bu golle iki sezon formasını giyip şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a da gol atmış oldu.



DOMAGO VİDA İLK 11'E DÖNDÜ

GAZİŞEHİR Gaziantep maçında kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede takıma döndü.