Manisa tam yol

2. Lig Beyaz Grup’ta Sarıyer engelini rahat aştı, 5’te 5 yapıp zirveye kuruldu. Siyah-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri S.Zafer ve Nizamettin kaydetti

2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer engelini de rahat aştı, 5'te 5 yaparak koltuğunu korudu: 2-0. 7. dakikada Şahin'in uzaktan sert şutunda kaleci Ömer topu kornere çeldi. 16'da Dilaver'in ortasında defanstan kopup gelen Salih Zafer Kurşunlu kafayla meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0. 38'de Dilaver'in kullandığı serbest vuruşta Zafer'in kafaz vuruşunda kaleci topu son anda kontrol etti. 45'te Umut Kaya ile gelişen atağımızda Volkan Okumak'ın pasında Onur Kolay'ın gelişine vuruşunda top auta çıktı. Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi.



NİZAMETTİN PERDEYİ KAPATTI

49. dakikada Alim'in kullandığı serbest vuruşta Bertul kafayı vurdu, ağlara giden topu Ömer son anda tokatladı. 59'da Volkan Okumak seri çalımlarla rakip ceza sahasına girdi. Bu pozisyonda rakibin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. Bu pozisyonda sakatlanan Volkan Okumak, sedyeyle sahayı terk etti. 60'ta Dilaver'in kullandığı korner atışında Mustafa Çakır'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 76'da Manisa FK, farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada kullanılan en direkt serbest vuruşta topun başına Nizamettin geçti. Nizamettin'in kullandığı en direkt serbest vuruşta meşin yuvarlak ikinci kez

ağlarla buluştu: 2-0



CÜNEYT HASÇELİK