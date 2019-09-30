3. Lig 3. Grup’ta geçen hafta Somaspor’u mağlup eden yeşil-beyazlılar, ilk yarısı golsün biten Darıca G.Birliği mücadelesinde Murat Can (P) ve Rıdvan’la bayram yaptı
3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor, üst üste ikinci galibiyetini Darıca Gençlerbirliği'ni evinde 2-0 yenerek aldı. 13. dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında Ömer'in yaklaşık 20 metreden sert şutu üst direkte patladı. 15. dakikada Muğlasporlu Batuhan'ın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ramazan'ın dokunduğu top az farkla yandan auta çıktı. 19. dakikada konuk takım ikinci kez direğe takıldı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Selman'ın ceza yayı üzerinden sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
GOLLER İKİNCİ DEVREDE
54'te Muğlaspor penaltı kazandı. Bu dakikada Ramazan ceza sahası içinde Metin tarafından düşürüldü. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 55'te Murat Can, kaleci Ali'yi ters köşe yatırarak takımı öne geçirdi: 1-0. 64'te Murat Can'ın şutu auta çıktı. 72'de Rıdvan sert vurdu, kaleci Ali gole izin vermedi. 87'de Sami'nin şutu yan direği yalayarak dışarı gitti. 90'da Sami'nin arapasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rıdvan düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0.
ADEM ÜLKER
Muğlaspor’dan bir zafer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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