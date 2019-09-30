Nazilli bayramı

Sahasında rakiplerine geçit vermeyen Siyah İnciler, ilk 30 dakikada Burak, Sedat (P) ve Ufukcan’ın golleriyle fırtına gibi esti, taraftarına zafer yaşattı. Barış’ın golü skoru değiştirdi, 90. dakikada Sergen kırmızı kart gördü

3. Lig 3. Grup'ta bu sezon bileği hiç bükülmeyen Nazilli Belediyespor, evinde Altındağ Belediyespor'u da ilk yarıda bulduğu gollerle yenip liderliği devraldı: 3-1. 4. dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Burak, ceza sahası içinden şık bir vuruşla takımı öne geçirdi: 1-0. 22. dakikada Nazilli Belediyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Sedat penaltıyı ağlara gönderdi: 2-0. 31. dakikada fark üçe çıktı. Bu dakikada Ufukcan ceza alanı içinde buluştuğu topla kaleci Kıvanç'ı avladı: 3-0. 44. dakikada Volkan'ın plasesi az farkla auta çıktı. Nazilli Belediyespor devreyi 3-0 önde tamamladı.



SERGEN'E KIRMIZI KART

49. dakikada Volkan'ın şutu kaleci Kıvanç'ta kaldı. 55. dakikada Aziz'in pasında Volkan muütlak gollük fırsatı kaçırdı. 69. dakikada konuk ekipten Barış, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta skoru belirledi: 3-1. 75. dakikada İlyas ortaladı, Burak'ın şutunda sonuç gelmedi. 90. dakikada ev sahibinden Sergen, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşma 3-1 Nazilli Belediyespor'un galibiyeti ile sona erdi. Grupta 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puana ulaşan Nazilli Belediyespor, zirveye kuruldu.

ÜMİT ÖZMEN